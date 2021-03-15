Birleşmiş Milletler: Suriye krizi iki dünya savaşı kadar uzun sürdü
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Birleşmiş Milletler: Suriye krizi iki dünya savaşı kadar uzun sürdü

15.03.2021 18:33 | Son Güncelleme: 15.03.2021 18:46
Birleşmiş Milletler: Suriye krizi iki dünya savaşı kadar uzun sürdü

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, 10 yıldır devam eden iç savaşın "iki dünya savaşı kadar uzun sürdüğünü", krizin çözümü için gereken diplomaside "yeni bir uluslararası formata" ihtiyaç olduğunu söyledi.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, 10 yıldır devam eden iç savaşın "iki dünya savaşı kadar uzun sürdüğünü", krizin çözümü için gereken diplomaside "yeni bir uluslararası formata" ihtiyaç olduğunu söyledi.

BM Güvenlik Konseyi'ni Suriye'deki gelişmeler hakkında bilgilendiren Pedersen, 10 yıldır süren bu trajedinin "tarihe karanlık bir sayfa" olarak geçeceğini ve Suriyelilerin bu yüzyılın "en büyük kurbanı" olduğunu belirtti.

Suriye halkının bu süreçte ölüm, sakatlık, işkence, açlık, yerinden edilme ve kimyasal silahlara maruz kaldığını ifade eden Pedersen, BM'nin, bu trajik krize hala son verememesinden büyük üzüntü duyduğunu vurguladı.

"Krizin çözümü için yeni bir uluslararası format gerek"

"Suriye'de savaş 10 yıldır devam ediyor, neredeyse 1. Dünya Savaşı ve 2. Dünya Savaşı'nın toplamı kadar." diyen Pedersen, "Bu kriz, uluslararası boyut kazanan en derin çatışmalardan biri ve Suriyelileri ilgilendiren sorunların çoğunun çözümü bile Suriyelilerin elinde değil." şeklinde konuştu.

Suriye'deki krizin çözümü için gereken diplomaside "yeni bir uluslararası formata" ihtiyaç duyulduğunu dile getiren Pedersen, Anayasa Komitesinin 6. toplantısının ise şimdiye kadarki toplantılardan farklı olması, net hedefler ve yöntemler belirlenmesi gerektiğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Betül Yürük

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