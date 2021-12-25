Birleşmiş Milletler, Sudan'da göstericileri koruma çağrısı yaptı

Birleşmiş Milletler'in (BM) Sudan'daki Entegre Geçiş Yardım Misyonu (UNITAMS) Başkanı ve BM Sudan Temsilcisi Volker Peretz, askeri müdahale karşıtı, sivil yönetim talebiyle gösteri yapanların korunması çağrısında bulundu.

BM Sudan Temsilcisi Peretz, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İfade özgürlüğü, insan haklarından biridir ve buna internete tam erişim de dahildir. Uluslararası anlaşmalara göre kimse barışçıl protesto niyetinden dolayı tutuklanmamalıdır." ifadelerini kullandı.

Peretz, Sudanlı yetkililere ve güvenlik güçlerine bugünkü gösterilerin güvenliğinin sağlanması yönünde çağrı yaptı.

Sudan'da sivil yönetim yanlısı protestolara liderlik eden Sudan Meslek Odaları, dün, "tam sivil bir yönetim" talebiyle sokak çağrısı yapmış, Sudan Direniş Komiteleri de eylemcilerin "Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı kuşatacağını" duyurmuştu.

Sudan'da ordunun 25 Ekim'de hükümeti feshedip Başbakan Abdullah Hamduk dahil onlarca siyasetçiyi gözaltına almasıyla sonuçlanan askeri müdahale sonrasındaki yönetim krizini sona erdirmek amacıyla 21 Kasım'da Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan ile görevine iade edilen Hamduk arasında siyasi anlaşma imzalanmıştı.

Anlaşma kapsamında Burhan, Hamduk'u başbakanlık görevinden azletme kararını iptal ederek teknokrat hükümeti kurmakla görevlendirmişti.

Eski Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in 19 Aralık 2018'deki halk ayaklanmasıyla 11 Nisan 2019'da devrilmesinin ardından Ağustos 2019'dan bu yana geçiş sürecinin yaşandığı ülkede sivil yönetim destekçilerinin gösterileri sürüyor.

Sudan'da geçici iktidarın askeri ortakları, Temmuz 2023'te seçimle iş başına gelecek hükümet kurulana kadar iktidar ortağı olmayı sürdüreceğini açıklamıştı.

Geniş katılımlı gösterilerin beklendiği Sudan'da sabah saatlerinde internet ve telefon hatları kesilmişti.

Muhalefete yakın grupların bünyesindeki Sudan Doktorlar Komitesine göre, gösterilerde şu ana kadar 48 kişi hayatını kaybetti.

AA / Ömer Erdem - Son Dakika Haberleri

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