Birleşmiş Milletler, Sivas'ta hijyen seti dağıttı BİRLEŞMİŞ Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin (UNHCR), Sivas'ta Hayat Ağacı Derneği aracılığıyla gönderdiği 300 hijyen seti, ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.

BİRLEŞMİŞ Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin (UNHCR), Sivas'ta Hayat Ağacı Derneği aracılığıyla gönderdiği 300 hijyen seti, ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, Sivas'ta dağıtılmak üzere belediye bünyesindeki Hayat Ağacı Derneği'ne hijyen setleri gönderdi. İçerisinde diş fırçası, diş macunu, el ve banyo sabunu, şampuan, banyo havlusu ve bulaşık deterjanı gibi temizlik malzemelerinin olduğu hijyen setleri, Sivas'ta ihtiyaç sahibi Türk vatandaşları ile mültecilere dağıtıldı.İhtiyaç sahiplerine, hafta içinde Gıda Bankası'ndan aylık yardım aldıkları günde, birer adet hijyen seti verildi. İhtiyaç sahiplerine yönelik hijyen setleri, gıda yardımları ile birlikte evlerine kadar teslim edildi.

Kaynak: DHA