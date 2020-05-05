Birleşmiş Milletler Nüfus Fonundan Dünya Ebeler Günü mesajı
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Birleşmiş Milletler Nüfus Fonundan Dünya Ebeler Günü mesajı

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonundan Dünya Ebeler Günü mesajı
05.05.2020 10:28 | Son Güncelleme: 05.05.2020 10:28

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) I·cra Direkto¨ru¨ Dr. Natalia Kanem, "Tu¨m ebelerin c¸abalarını ve emeklerini alkıs¸lıyoruz ve ebeleri Kovid-19'dan koruyabilmek amacıyla ulusal hu¨ku¨metlerle c¸alıs¸arak kendilerinin yanında durmaya so¨z veriyoruz.

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) I·cra Direkto¨ru¨ Dr. Natalia Kanem, "Tu¨m ebelerin c¸abalarını ve emeklerini alkıs¸lıyoruz ve ebeleri Kovid-19'dan koruyabilmek amacıyla ulusal hu¨ku¨metlerle c¸alıs¸arak kendilerinin yanında durmaya so¨z veriyoruz." ifadesini kullandı.

Kanem, 5 Mayıs Dünya Ebeler Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını yaşanan pek c¸ok u¨lkede, ebelerin kis¸isel koruyucu ekipman (KKE) eksikligˆi ve yetersiz destek nedeniyle hastalandığını ya da hayatlarını kaybettiğini ifade etti.

Ebelerin c¸abalarını takdir etmek ic¸in harekete gec¸ilmesi gerektiğini vurgulayan Kanem, Kovid-19 ile mu¨cadele edilen dönemde de gebelik ve doğum süreçlerinin devam etmesi nedeniyle ebelerin de çalışmayı sürdürdüğünü belirtti.

Tu¨rkiye'de 57 bin ebenin görev yaptığını kaydeden Kanem, "Ebeler, her yıl yaklas¸ık 1,2 milyondan fazla dogˆuma destek veriyor. S¸u anda yaklas¸ık 4 bin ebe de Sagˆlık Bakanlıgˆının filyasyon ekiplerinde, Kovid-19 vaka takibinde etkin rol alıyor." ifadelerini kullandı.

Kanem, şunları kaydetti:

"UNFPA olarak tu¨m ebelerin c¸abalarını ve emeklerini alkıs¸lıyoruz ve ebeleri Kovid-19'dan koruyabilmek amacıyla ulusal hu¨ku¨metlerle c¸alıs¸arak kendilerinin yanında durmaya so¨z veriyoruz. Karantinada olanlar da dahil olmak u¨zere, gebe ve emziren kadınların ihtiyac¸ duydukları bakıma gereken zamanda eris¸ebilmeleri ic¸in c¸aba sarf ediyor ve du¨nya c¸apında Kovid-19 mu¨dahalesinin o¨n saflarında mu¨cadele eden ebeleri destekliyoruz."

Uluslararası Hems¸ireler ve Ebeler Yılı olan 2020'de bazı adımların atılması gerektiğini vurgulayan Kanem, "Bu kapsamda, anne ve yenidogˆan o¨lu¨mlerinin azaltılmasında ebelerin tas¸ıdıgˆı hayati rol, takdir edilmeli. Ebelerin bas¸arıları ve u¨reme, anne ve yenidogˆan sagˆlıgˆını iyiles¸tirmeye yo¨nelik sagˆladıkları katkılar onurlandırılmalı. Ebelerin, Kovid-19'la mu¨cadelede o¨n safta savas¸an sagˆlık c¸alıs¸anları olarak kendileriyle gurur duymaları sagˆlanmalı. Ebelerin es¸siz profesyoneller olarak tanınması ve kendilerine gereken kaynakların sunulması konusunda politika yapıcıları tes¸vik edilmeli. Ebeligˆe yatırım yapılmalı." önerilerinde bulundu.

Kaynak: AA

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