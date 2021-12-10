Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, Veziristanlı ailelere nakdi yardımda bulundu
AA / Sardar Shafaq - Haberler | Güncel
Yardım kuruluşu görevlileri Kampta kalan mültecilerden görüntüler Kimlik tespiti Röportaj Detaylar Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), Afganistan'ın Host vilayetindeki Gulan kampında kalan Veziristanlı 8,027 aileye para yardımında bulundu.
Yardım kuruluşu görevlileri
Kampta kalan mültecilerden görüntüler
Kimlik tespiti
Röportaj
Detaylar
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), Afganistan'ın Host vilayetindeki Gulan kampında kalan Veziristanlı 8,027 aileye para yardımında bulundu.