Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, Veziristanlı ailelere nakdi yardımda bulundu - Haberler
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Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, Veziristanlı ailelere nakdi yardımda bulundu

AA / Sardar Shafaq - Haberler | Güncel

Yardım kuruluşu görevlileri Kampta kalan mültecilerden görüntüler Kimlik tespiti Röportaj Detaylar Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), Afganistan'ın Host vilayetindeki Gulan kampında kalan Veziristanlı 8,027 aileye para yardımında bulundu.

Yardım kuruluşu görevlileri

Kampta kalan mültecilerden görüntüler

Kimlik tespiti

Röportaj

Detaylar

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), Afganistan'ın Host vilayetindeki Gulan kampında kalan Veziristanlı 8,027 aileye para yardımında bulundu.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, Veziristanlı ailelere nakdi yardımda bulundu

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, Veziristanlı ailelere nakdi yardımda bulundu

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, Veziristanlı ailelere nakdi yardımda bulundu

Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Afganistan'ın kalıcı barış ve istikrara kavuşması ortak temennimizdir. Afgan halkına sırtımızı dönme lüksümüz yoktur.'

Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Afganistan'ın kalıcı barış ve istikrara kavuşması ortak temennimizdir. Afgan halkına sırtımızı dönme lüksümüz yoktur."

AA / Sardar Shafaq - Son Dakika Haberleri

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