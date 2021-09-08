Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Grandi Türkiye'yi ziyaret edecek
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Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Grandi Türkiye'yi ziyaret edecek

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Grandi Türkiye'yi ziyaret edecek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi 7-11 Eylül'de Türkiye'ye bir çalışma ziyareti gerçekleştirecek.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi 7-11 Eylül'de Türkiye'ye bir çalışma ziyareti gerçekleştirecek.

Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi'nin ziyareti hakkında açıklama yaptı. Açıklamada, "Ankara dışında Şanlıurfa ve Gaziantep'te incelemeler yapması öngörülen Grandi'yle gerçekleştirilecek görüşmelerde, uluslararası gündemin üst sıralarında yer alan göç ve mülteci konuları tüm boyutlarıyla ele alınacaktır" denildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Grandi Türkiye'yi ziyaret edecek - Haberler
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