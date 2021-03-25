Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinden Ağrı'daki sığınmacılara destek

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Ankara Merkez Ofisi'nin Ağrı'ya gönderdiği kışlık yardımlar, sığınmacı ailelere dağıtıldı.

Kente gönderilen ısıtıcı, battaniye, yatak ve çarşaf yardımları, Türk Kızılay gönüllüleri tarafından Afganistan ve Suriyeli sığınmacı aileler ile ildeki ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırıldı.

Türk Kızılay Ağrı Şube Başkanı Orhan Tatlı, AA muhabirine, gönderilen kışlık malzemelerle ihtiyaç sahibi ailelerin mutlu olduğunu söyledi.

Kentte bu yıl kışın çetin geçtiğini ifade eden Tatlı, "İlimizde yaşayan Afganistan ve Suriyeli ailelerin bu yardımlara ihtiyacı vardı. Bizler de gönderilen bu malzemeleri kapı kapı dolaşarak ailelere teslim ettik. 300 battaniye, 75 elektrikli ısıtıcı, 300 çarşafın dağıtımına devam ediyoruz. Aileler ihtiyaçları giderildiği için çok mutlu oldu." dedi.

Şimdiye kadar 50 aileye yardımları ulaştırdıklarını anlatan Tatlı, desteklerinden dolayı BMMYK yetkililerine teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez