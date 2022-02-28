Birleşmiş Milletler Mülteci Ajansı: "Ukrayna'dan 500 binden fazla kişi kaçtı" - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Birleşmiş Milletler Mülteci Ajansı: "Ukrayna'dan 500 binden fazla kişi kaçtı"

İhlas Haber Ajansı - Politika
 - Güncelleme:
Birleşmiş Milletler Mülteci Ajansı:

Birleşmiş Milletler Mülteci Ajansı, Rusya'nın Ukrayna'daki saldırıları nedeniyle, 500 binden fazla kişinin Ukrayna'dan kaçtığını açıkladı.

Birleşmiş Milletler Mülteci Ajansı, Rusya'nın Ukrayna'daki saldırıları nedeniyle, 500 binden fazla kişinin Ukrayna'dan kaçtığını açıkladı.

Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği operasyonlar devam ederken, Birlemiş Milletler (BM) Mülteci Ajansı Yüksek Komiseri Filippo Grandi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda saldırılar nedeniyle 500 binden fazla insanın Ukrayna'dan kaçtığını belirtirken, "500 binden fazla mülteci Ukrayna'dan komşu ülkelere kaçtı" ifadelerini kullandı.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet ise İnsan Hakları Konseyi'nin 49'uncu oturumunda Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından, Ukrayna'da 7'si çocuk olmak üzere 102 kişinin hayatını kaybettiğini ve 304 yaralının tespit edildiğini açıkladı. Gerçek rakamın "daha da yüksek" olmasından endişe ettiklerini dile getiren Bachelet, "Sivillerin çoğu, ağır topçu ve çok namlulu roketatar sistemleri ve hava saldırıları dahil olmak üzere geniş bir etki alanına sahip patlayıcı silahlarla öldürüldü. Gerçek rakamlar korkarım çok daha yüksek" diye konuştu. - CENEVRE

İhlas Haber Ajansı - Politika

Birleşmiş Milletler, Mülteci, Ukrayna, Rusya, Politika, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title