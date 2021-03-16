Birleşmiş Milletler: Kovid-19, kadınların karşılaştığı en ayrımcı kriz oldu

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının kadınlar ve kızların karşılaştıkları en ayrımcı kriz olduğunu ve salgında kadınların erkeklerden daha fazla işlerini kaybettiğini bildirdi.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının kadınlar ve kızların karşılaştıkları en ayrımcı kriz olduğunu ve salgında kadınların erkeklerden daha fazla işlerini kaybettiğini bildirdi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Kadınların Statüsü Komisyonunun yıllık toplantısında yaptığı konuşmada, çocuk evliliklerinden cinsel istismara kadar kadına yönelik şiddetin her ay arttığına dikkati çekti.

Guterres, hesaplanamayacak boyuta ulaşan bu zararın, gelecek nesilleri de etkileyeceği uyarısında bulundu.

Salgın sonucunun, cinsiyet eşitsizliğinin hala dünyadaki siyasi, ekonomik ve sosyal sistemin içine yerleşik olduğunu gösterdiğini kaydeden Guterres, dünyadaki üst düzey liderliklerin kadın sesinden yoksun olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Guterres, hükümet başkanları arasındaki kadınların erkeklere oranının 2150'ye kadar eşitlenemeyeceğini ifade etti.

Gelecek 130 yılda erkeklerin, önceki 130 ve daha da fazlası yılda verdiği kararları vermeye devam edeceğini belirten Guterres, olumlu gelişmelere rağmen erkeklerin Kovid-19 salgını süresince karar almada ağırlıkta olduğunu söyledi.

Guterres, 87 ülkeyi kapsayan çalışmaya göre, Kovid-19 ile mücadele güçlerinin çoğunlukla erkek olduğunu dile getirdi.

Kadınların üst düzey görevler için yeteneği ve uzmanlığı olduğuna işaret eden Guterres, birçok ülkede kadınların erkeklere oranla daha yüksek okullardan mezun olduklarına dikkati çekti.

Guterres, kadınların değil, kapsayıcı kurumlar oluşturmaları konusunda iktidardakilerin eğitilmesi gerektiğini vurguladı.

15-24 yaşlarındaki kadınlara uygulanan şiddet 1 yılda yüzde 16 arttı

BM Kadın Birimi İcra Direktörü Phumzile Mlambo-Ngcuka da salgının kadınlar ve kızların karşılaştıkları en ayrımcı kriz olduğunu söyledi.

Komisyonun yıllık toplantısının açılışında yaptığı konuşmada Mlambo-Ngcuka, salgın döneminde kadınların erkeklerden daha sık işlerini kaybettiğini ve aile içi şiddete maruz kaldığını, bu yıl 47 milyon kadının daha günlük 1,90 dolardan (yaklaşık 14,50 lira) az bir gelirle yaşamak zorunda kaldığına işaret etti.

Mlambo-Ngcuka, salgın nedeniyle dünyada daha fazla çocuğun anne-babasız kaldığını ve çocuk yaşta yapılan evliliklerin arttığını söyledi.

Salgın başladığından bu yana kadınların yüzde 59'unun ev işlerine daha çok zaman harcadığını kaydeden Mlambo-Ngcuka, bilgi ve iletişim teknolojilerine erişimlerindeki cinsiyet ayrımının, kadınları gelecek için hazırlıksız bıraktığını ifade etti.

Mlambo-Ngcuka, Dünya Sağlık Örgütü'nün bir raporuna göre, 15-24 yaşlarındaki genç kadınlara partnerleri tarafından uygulanan şiddetin son 12 ayda yüzde 16 arttığını belirtti.

Rapora göre, kadınların sosyal yaşamda karşılaştıkları şiddet nedeniyle siyasi hayata katılmaktan çekindiklerini aktaran Mlambo-Ngcuka, bu şiddetten, her yaştan kadının dünyanın her yerinde etkilendiğini dile getirdi.

Mlambo-Ngcuka, hükümetlerde yer alan kadın sayısının son yıllarda arttığına dikkati çekti.

Özellikle genç kadınların sosyal hayata girmeleri için alanlar açmaları konusunda dünya liderlerine çağrı yapan Mlambo-Ngcuka, kadınların tüm dünyada sokaklara çıkarak öldürücü tehditlerin karşısında bile hareketlere öncülük yaptıklarını vurguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşra Selvi Öğütcen