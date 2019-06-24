Birleşmiş Milletler Kamu Hizmetleri Forumu - BAKÜ

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Birleşmiş Milletler Kamu Hizmetleri Forumu (UNPSF) başladı.

Haydar Aliyev Merkezi'ndeki forumun açılış toplantısına Azerbaycan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Mihriban Aliyeva, BM Genel Sekreter Yardımcısı Liu Zhenmin ve çok sayıda davetli katıldı.

BM ve Azerbaycan Vatandaşlara Hizmet ve Sosyal İnovasyonlar Devlet Ajansı (ASAN Hizmet) iş birliğinde düzenlenen etkinlikte dünyanın 192 ülkesinden 500'den fazla üst düzey katılımcı yer aldı.

Etkinlikte, 2019 yılı BM Kamu Hizmetleri Ödülleri dağıtıldı. Bu yıl Kenya, Brezilya, Avustralya, Endonezya, Arjantin, Portekiz, Tayland, Kosta Rika, Güney Kore, Avusturya ve Şili gibi ülkelerden farklı kurumlar BM Kamu Hizmetleri Ödüllerinin sahibi oldu.

Ödül töreni sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan BM Genel Sekreter Yardımcısı Liu Zhenmin, foruma yüksek düzeyde ev sahipliği yaptıkları için Azerbaycan hükümetine teşekkür etti.

Zhenmin, forumun dünyadaki devlet hizmetlerinin daha iyi hale gelmesine ve kurumlar arasındaki ilişkilerin gelişmesine katkı sağlayacağını belirtti.

ASAN Hizmet'in çok iyi bir devlet hizmeti modeli olduğunu vurgulayan Zhenmin, Azerbaycan hükümeti ile iş birliğini devam ettireceklerini kaydetti.

26 Haziran'a kadar devam edecek forum kapsamında, kamu hizmetlerinin dönüşümü, geliştirilmesi ve geleceği, sürdürülebilir kalkınma hedefleri başta olmak üzere farklı başlıklarda çalıştaylar ve toplantılar düzenlenecek.

Kaynak: AA