Birleşmiş Milletler Kalkınma programı projesı için çalışmalar sürüyor
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Birleşmiş Milletler Kalkınma programı projesı için çalışmalar sürüyor

Birleşmiş Milletler Kalkınma programı projesı için çalışmalar sürüyor
Bültenler - Haberler | Güncel

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin, pilot belediye olarak seçildiği, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığının eş faydalanıcı olduğu, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programının (UNDP) yürüttüğü Yerel Yönetim Reformu III. Aşama Projesinin görüşmeleri başladı.

UNDP, yürüttüğü Yerel Yönetim Reformu III. Aşama Projesinin "Büyükşehir ve İlçe Belediyelerinin Performans Yönetim Sistemlerinin İyileştirilmesi" faaliyeti kapsamında 2021 yılı Mayıs ayında Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı ile mülakat gerçekleştirerek Eskişehir'i de pilot belediye olarak seçmişti.

Birinci Bileşen Sorumlusu Prof. Dr. Hakkı Hakan Yılmaz,Dr. Volkan Erkan ve Dr. Öğretim Üyesi Ece Güleryüz'ün bulunduğu UNDP Proje Ekibi, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi bürokratlarıyla Büyükşehir Belediyesinde yapılan bir dizi toplantıda bir araya geldi. Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen'in de katıldığı toplantıda, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılabilmesi ve sunulan hizmetlerin kalitesinin arttırılması bakımından önem taşıyan Performans Yönetim Sistemi görüşüldü. Mayıs ayından bu yana yapılan çalışmalar ve geliştirmeler hakkında bilgi alışverişi sağlanan UNDP ekibi, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ile proje kapsamında görüşmelerin sürdürüleceğini ifade ettiler.

Kaynak: Bültenler

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