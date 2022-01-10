Birleşmiş Milletler'in ilk genel kurul oturumunun üzerinden 76 yıl geçti - Haberler
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Birleşmiş Milletler'in ilk genel kurul oturumunun üzerinden 76 yıl geçti

AA / Bilal Acar - Haberler | Güncel

Birleşmiş Milletler (BM), 10 Ocak 1946'da 51 üyeyle İngiltere'nin başkenti Londra'nın Westminster bölgesindeki Methodist Central Hall'de (Methodist Kilisesi Salonu) ilk genel kurul oturumunu gerçekleştirmişti.

Birleşmiş Milletler (BM), 10 Ocak 1946'da 51 üyeyle İngiltere'nin başkenti Londra'nın Westminster bölgesindeki Methodist Central Hall'de (Methodist Kilisesi Salonu) ilk genel kurul oturumunu gerçekleştirmişti.

Birleşmiş Milletler'in ilk genel kurul oturumunun üzerinden 76 yıl geçti

Birleşmiş Milletler'in ilk genel kurul oturumunun üzerinden 76 yıl geçti

Birleşmiş Milletler'in ilk genel kurul oturumunun üzerinden 76 yıl geçti

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