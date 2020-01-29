Birleşmiş Milletler'in Cenevre ve Viyana'daki veri merkezleri hacklendi

29.01.2020 20:47 | Son Güncelleme: 29.01.2020 20:47

Birleşmiş Milletler'in (BM) İsviçre'nin Cenevre ve Avusturya'nın Viyana şehirlerindeki merkezlerinde bulunan sunucularına siber saldırı düzenlendiği ve bazı bilgilerin hacklendiği açıklandı.



Yetkililer siber saldırıların çok ileri düzey bir yöntemle yapıldığını ve işin arkasında devlet destekli unsurların olabileceğini belirtti. Euronews.com'da Görüntüle