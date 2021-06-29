Birleşmiş Milletler'in 193 üye ülkesi, tüm misyonların dondurulmasına yol açabilecek, gelecek yılki barışı koruma bütçesinde anlaşma yok
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Birleşmiş Milletler'in 193 üye ülkesi, tüm misyonların dondurulmasına yol açabilecek, gelecek yılki barışı koruma bütçesinde anlaşma yok

Birleşmiş Milletler'in 193 üye ülkesi, tüm misyonların dondurulmasına yol açabilecek, gelecek yılki barışı koruma bütçesinde anlaşma yok
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Birleşmiş Milletler'in 193 üye ülkesi, tüm misyonların dondurulmasına yol açabilecek, gelecek yılki barışı koruma bütçesinde anlaşma yokBirleşmiş Milletler'e üye 193 ülke, 30 Haziran'da sona erecek olan barış operasyonlarının gelecek yılı için bütçe üzerinde anlaşamadı.

Birleşmiş Milletler'in 193 üye ülkesi, tüm misyonların dondurulmasına yol açabilecek, gelecek yılki barışı koruma bütçesinde anlaşma yok

Birleşmiş Milletler'e üye 193 ülke, 30 Haziran'da sona erecek olan barış operasyonlarının gelecek yılı için bütçe üzerinde anlaşamadı.

NEW YORK (İHA) - Pazartesi günü diplomatik kaynaklardan öğrendiğimiz kadarıyla, Birleşmiş Milletler'in 193 üye ülkesi, 30 Haziran'da sona erecek olan ve "tüm misyonların dondurulmasına" yol açabilecek önümüzdeki yılki barış operasyonları için bütçe üzerinde anlaşamadı. Bu kaynaklara göre anlaşma eksikliği özellikle son dakika taleplerini çoğaltan Çin ve Afrika ülkelerinden geliyor. Barış operasyonları için ayrılan bütçe (dünya çapında yaklaşık 20 kişi) yaklaşık 6,5 milyar dolar tutarındadır ve her yıl Temmuz ayında başlayan 12 aylık bir dönemi kapsar.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, basına verdiği demeçte, barış misyonlarının uyarıldığını söyledi. "Görevlerin durması durumunda plan hazırlamaları istendi" dedi. "Üye devletlerin hızlı bir şekilde bir anlaşmaya varmalarını umuyoruz" dedi ve barış misyonlarının başarısız olması durumunda 1 Temmuz'dan itibaren artık harcama yapamayacaklarını vurguladı.

Sözcü, bu durumda Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin yalnızca barış gücü operasyonlarında seferber edilen sivil, askeri ve sivil personelin güvenliği için harcama yapabileceğini sözlerine ekledi.

Stephane Dujarric, "Operasyonlardaki azalma, örneğin Covid-19'a yanıt olarak ev sahibi ülkeleri desteklemek, sivilleri korumak ve diğerleri dahil olmak üzere, misyonların görevlerini yerine getirme yeteneklerini sınırlayacaktır" dedi. - NEW YORK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Birleşmiş Milletler'in 193 üye ülkesi, tüm misyonların dondurulmasına yol açabilecek, gelecek yılki barışı koruma bütçesinde anlaşma yok - Haberler
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