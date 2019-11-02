Birleşmiş Milletler ile Şanghay arasında gıda güvenliğinde iş birliği

02.11.2019 21:12

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ile Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) gıda güvenliği konusunda iş birliği yapacak.

Taşkent'te düzenlenen ŞİÖ Hükümet Başkanları Toplantısı kapsamında, FAO ile ŞİÖ arasında, gıda güvenliği ve sürdürülebilir kalkınma konusunda iş birliği memorandumu imzalandı. Memoranduma, ŞİÖ Genel Sekreteri Vladimir Narov ile FAO Direktör Yardımcısı, Avrupa ve Orta Asya Bölge Temsilcisi Vladimir Rahmanin imza attı.

Rahmanin, FAO Taşkent Temsilciliğinden yapılan açıklamadaki ifadelerinde, her iki kuruluşun da gıda güvenliği, tarım ve çevresel sürdürülebilirlik gibi aktif rol oynadığı bir dizi alan bulunduğunu kaydederek, memorandumun, "Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri"ne ulaşmak için daha yakın ilişkiler ve ortak çalışmalar için somut bir adım olduğunun altını çizdi.

Narov da ŞİÖ'nün açlık ve yetersiz beslenmeye karşı mücadelede ve gıda güvenliğini sağlamada FAO'nun rolünü takdir ettiğini ifade ederek, memorandumun, dünyadaki insanların neredeyse yarısının yaşadığı ülkeler için, FAO'nun uzmanlığı ve deneyiminden yararlanma konusunda bir fırsat olduğunu vurguladı.

Taraflar, memorandum çerçevesinde, gıda güvenliği ve sürdürülebilir kalkınma alanında bilgi, araştırma sonuçları ve deneyim alışverişinde bulunacak.

İş birliği ayrıca iklim değişikliğinin azaltılması, sürdürülebilir doğal kaynaklar yönetimi, tarımda dijitalleşme, tarım ve gıda pazarları ile ilgili araştırma konularında ortak faaliyetleri içeriyor.

Kaynak: AA