Birleşmiş Milletler, İdlib'e 90 tırlık gıda ve çadır yardımı gönderdi
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Birleşmiş Milletler, İdlib'e 90 tırlık gıda ve çadır yardımı gönderdi

Birleşmiş Milletler, İdlib'e 90 tırlık gıda ve çadır yardımı gönderdi
Anadolu Ajansı / Cem Genco - Haberler | Güncel

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Suriye'nin İdlib kentine 90 tırlık gıda ve çadır yardımı gönderildi.

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Suriye'nin İdlib kentine 90 tırlık gıda ve çadır yardımı gönderildi.

BM'nin, içerisinde gıda ve çadır yüklü yardımlarını taşıyan tırlar, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçiş yaptı.

Tırlardaki insani yardım malzemelerinin, İdlib ve kırsalındaki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Genco

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