Birleşmiş Milletler, İdlib'e 83 tır gıda ve çadır yardımı gönderdi
16.03.2021 14:37 | Son Güncelleme: 16.03.2021 14:41
Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Suriye'nin İdlib kentine 83 tırlık gıda ve çadır yardımı gönderildi.
Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Suriye'nin İdlib kentine 83 tırlık gıda ve çadır yardımı gönderildi.
Yardımları taşıyan tırlar, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçiş yaptı.
Tırlardaki insani yardım malzemelerinin, İdlib ve kırsalındaki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Genco