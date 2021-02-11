Birleşmiş Milletler İdlib'e 71 tır insani yardım gönderdi
11.02.2021 13:11 | Son Güncelleme: 11.02.2021 13:14
Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Suriye'nin İdlib kentine 71 tır insani yardım gönderildi.
Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Suriye'nin İdlib kentine 71 tır insani yardım gönderildi.
BM'nin yardımlarını taşıyan tırlar, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçiş yaptı.
Araçlardaki insani yardım malzemelerinin, İdlib ve kırsalındaki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Genco