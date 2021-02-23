Birleşmiş Milletler İdlib'e 63 tır insani yardım gönderdi
23.02.2021 15:05 | Son Güncelleme: 23.02.2021 15:09
Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Suriye'nin İdlib kentine, 63 tır insani yardım malzemesi gönderildi.
Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Suriye'nin İdlib kentine, 63 tır insani yardım malzemesi gönderildi.
BM'nin yardımlarını taşıyan tırlar, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçiş yaptı.
Tırlardaki insani yardım malzemelerinin, İdlib ve kırsalındaki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Genco