Birleşmiş Milletler, İdlib'e 44 tır insani yardım gönderdi
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Birleşmiş Milletler, İdlib'e 44 tır insani yardım gönderdi

04.03.2021 16:33 | Son Güncelleme: 04.03.2021 16:36
Birleşmiş Milletler, İdlib'e 44 tır insani yardım gönderdi

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Suriye'nin İdlib kentine gönderilen insani yardımları taşıyan tırlar, Hatay'dan geçiş yaptı.

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Suriye'nin İdlib kentine gönderilen insani yardımları taşıyan tırlar, Hatay'dan geçiş yaptı.

BM tarafından İdlib'e 44 tır insani yardım gönderildi. Yardımlarını taşıyan tırlar, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçiş yaptı.

Tırlardaki insani yardım malzemelerinin, İdlib ve kırsalındaki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Genco

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