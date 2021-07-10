Birleşmiş Milletler, İdlib'e 41 tır insani yardım gönderdi
Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Suriye'nin İdlib kentine 41 tır insani yardım gönderildi.
Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Suriye'nin İdlib kentine 41 tır insani yardım gönderildi.
BM'nin yardımlarını taşıyan tırlar, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçiş yaptı.
İçinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test kiti, bebek maması, kahvaltılık, un, şeker ve kırtasiye ürünleri bulunan 41 tırdaki malzemelerin, İdlib ve kırsalındaki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Genco