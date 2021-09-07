Birleşmiş Milletler İdlib'e 23 tır insani yardım malzemesi gönderdi
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Birleşmiş Milletler İdlib'e 23 tır insani yardım malzemesi gönderdi

Birleşmiş Milletler İdlib'e 23 tır insani yardım malzemesi gönderdi
Anadolu Ajansı / Cem Genco - Haberler | Güncel

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Suriye'nin İdlib kentine 23 tır insani yardım gönderildi.

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Suriye'nin İdlib kentine 23 tır insani yardım gönderildi.

BM'nin yardımlarını taşıyan tırlar, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçiş yaptı.

Tırlardaki insani yardım malzemelerinin, İdlib ve kırsalındaki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı öğrenildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Genco

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