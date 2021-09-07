Birleşmiş Milletler İdlib'e 23 tır insani yardım malzemesi gönderdi
Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Suriye'nin İdlib kentine 23 tır insani yardım gönderildi.
Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Suriye'nin İdlib kentine 23 tır insani yardım gönderildi.
BM'nin yardımlarını taşıyan tırlar, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçiş yaptı.
Tırlardaki insani yardım malzemelerinin, İdlib ve kırsalındaki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı öğrenildi
Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Genco