Birleşmiş Milletler İdlib'e 10 tır insani yardım gönderdi
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Birleşmiş Milletler İdlib'e 10 tır insani yardım gönderdi

10.03.2021 15:57 | Son Güncelleme: 10.03.2021 16:02
Birleşmiş Milletler İdlib'e 10 tır insani yardım gönderdi

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Suriye'nin İdlib kentine 10 tır insani yardım gönderildi.

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Suriye'nin İdlib kentine 10 tır insani yardım gönderildi.

BM'nin yardımlarını taşıyan tırlar, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçiş yaptı.

Tırlardaki insani yardım malzemelerinin, İdlib ve kırsalındaki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Genco

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