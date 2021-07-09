Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Suriye'ye sınır ötesi yardımlar için Cilvegözü Sınır Kapısı'nın açık tutulmasının bir yıl daha uzatılmasına...

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Suriye'ye sınır ötesi yardımlar için Cilvegözü Sınır Kapısı'nın açık tutulmasının bir yıl daha uzatılmasına karar verdi.