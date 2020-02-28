BMGK, İdlib'i görüşmek için acil toplantı yapacak
FLASH HABER: İdlib'den kahreden haber: 33 askerimiz şehit oldu, 32 askerimiz yaralandı
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BMGK, İdlib'i görüşmek için acil toplantı yapacak

İngiltere, İdlib'de Türk askerlerin şehit edilmesini kınadı ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni toplantıya çağırdı. Konsey, Suriye'nin kuzeybatısında, İdlib'de artan gerginliği görüşmek üzere bugün acil toplanacak.

28.02.2020 18:28 | Son Güncelleme: 28.02.2020 18:59
BMGK, İdlib'i görüşmek için acil toplantı yapacak

Esed Rejimi'nin 'de askerlerimize düzenlediği hain saldırının ardından İngiltere saldırıyı kınadı ve BMGK'yı (Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu) toplantıya çağırdı.

Dün akşam saatlerinde 'den kahreden geldi. Esed Rejimi'nin düzenlediği hava saldırısı sonucunda 33 askerimiz şehit oldu.

BMGK TOPLANIYOR

Bu gelişmelerin ardından (BMGK) İdlib'de artan gerginliği görüşmek üzere bugün acil toplanacak.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, ABD, İngiltere, Almanya, Fransa, Belçika, Estonya ve Dominik Cumhuriyeti, İdlib'de artan gerginliği görüşmek üzere acil toplantı talebinde bulundu. BMGK, bugün Türkiye saatiyle 00.00'da toplanacak acil toplanma kararı aldı.

İNGİLTERE KINADI

İngiltere, Esed güçlerinin dün İdlib'de Türk askerini hedef alan hava saldırıları sonucu 33 askerin şehit edilmesini kınarken, Türkiye'nin bölgede acil ve kalıcı ateşkes sağlanması yönündeki çabalarını desteklediğini bildirdi.

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, yazılı açıklamasında, Türk askerlerinin şehit edilmesini kınadığını belirterek, Türk hükümetine ve halkına başsağlığı dileklerini iletti. "NATO müttefikimiz Türkiye'nin İdlib'de acil ve kalıcı bir ateşkesi müzakere etme çabalarını destekliyoruz." diyen Raab, BM Güvenlik Konseyini bugün acil toplantıya çağıracaklarını da ifade etti.

Kaynak: AA

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