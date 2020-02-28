BMGK, İdlib'i görüşmek için acil toplantı yapacak

28.02.2020 18:28 | Son Güncelleme: 28.02.2020 18:59

Esed Rejimi'nin İdlib'de askerlerimize düzenlediği hain saldırının ardından İngiltere saldırıyı kınadı ve BMGK'yı (Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu) toplantıya çağırdı.

Dün akşam saatlerinde Suriye'den kahreden haber geldi. Esed Rejimi'nin düzenlediği hava saldırısı sonucunda 33 askerimiz şehit oldu.

BMGK TOPLANIYOR

Bu gelişmelerin ardından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) İdlib'de artan gerginliği görüşmek üzere bugün acil toplanacak.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, ABD, İngiltere, Almanya, Fransa, Belçika, Estonya ve Dominik Cumhuriyeti, İdlib'de artan gerginliği görüşmek üzere acil toplantı talebinde bulundu. BMGK, bugün Türkiye saatiyle 00.00'da toplanacak acil toplanma kararı aldı.

İNGİLTERE KINADI

İngiltere, Esed güçlerinin dün İdlib'de Türk askerini hedef alan hava saldırıları sonucu 33 askerin şehit edilmesini kınarken, Türkiye'nin bölgede acil ve kalıcı ateşkes sağlanması yönündeki çabalarını desteklediğini bildirdi.

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, yazılı açıklamasında, Türk askerlerinin şehit edilmesini kınadığını belirterek, Türk hükümetine ve halkına başsağlığı dileklerini iletti. "NATO müttefikimiz Türkiye'nin İdlib'de acil ve kalıcı bir ateşkesi müzakere etme çabalarını destekliyoruz." diyen Raab, BM Güvenlik Konseyini bugün acil toplantıya çağıracaklarını da ifade etti.

Kaynak: AA