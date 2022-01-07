Birleşmiş Milletler: Geçen yıl 55 gazeteci ve medya çalışanı öldürüldü

Birleşmiş Milletler dün yaptığı açıklamayla, 2021 yılında 55 gazetecinin ve medya çalışanının öldürüldüğünü duyurdu. BM ayrıca 2006'dan itibaren 10 gazeteci cinayetinden 9'nun hala çözülemediğini belirtti.

Birleşmiş Milletler'in verilerine göre 2021 yılında 55 gazetecinin öldürüldüğü açıklanırken faillerin bulanamayarak cinayetlerin cezasız kalmasını ise "Endişe verici derecede yaygın" olduğunu vurgulandı. UNESCO Genel Direktörü Audrey Azoulay gazetecilerin haberlerini hazırlarken veya işlenen suçları ortaya çıkartırken için birçok tehlikeyle karşılaştıklarını belirterek "2021'de bir kez daha çok fazla gazeteci gerçeği gün ışığına çıkarmak için en büyük bedeli ödedi" ifadelerini kullandı. Azoulay sözlerine şöyle devam etti;

2021'deki gazeteci ölümlerinin çoğu sadece iki bölgede meydana geldiği ifade edilirken 23 ölümün Asya-Pasifik ve 14 ölümün Latin Amerika ve Karayipler'de olduğu vurgulandı.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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