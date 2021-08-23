Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Örgütü Türkiye Temsilciliğinden Başkan Palancıoğlu'na ziyaret
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Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Örgütü Türkiye Temsilciliğinden Başkan Palancıoğlu'na ziyaret

Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Örgütü Türkiye Temsilciliğinden Başkan Palancıoğlu'na ziyaret
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Örgütü Türkiye Temsilcisi Nils Grede, Uluslararası Gençlik Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Korkutata ve beraberindeki heyet Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu'nu makamında ziyaret ettiler.

Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Örgütü Türkiye Temsilcisi Nils Grede, Uluslararası Gençlik Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Korkutata ve beraberindeki heyet Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu'nu makamında ziyaret ettiler.

Heyete nazik ziyaretleri için teşekkür eden Başkan Dr. Palancıoğlu, "Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Örgütü Türkiye Temsilcisi Sayın Nils GREDE, Uluslararası Gençlik Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ahmet KORKUTATA ve beraberindeki heyet belediyemizi ziyaret ettiler. Mesleki eğitim çalışmaları hakkında bilgi verdiler. Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Örgütü ve Uluslararası Gençlik Dayanışma Derneği Konya ve Kayseri illerinde özellikle dezavantajlı grupların istihdamını desteklemek adına birçok kişiye iş imkanı sunuyor. Bir araya geldiğimiz heyet ile özellikle dezavantajlı grupların istihdamı için geliştirilen projeler ve işbirlikleri üzerine değerlendirmelerde bulunduk. İstihdama, eğitime katkı sunan çalışmaları ve ziyaretleri için kendilerine teşekkür ediyorum" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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