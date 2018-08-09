BM, Türkiye'nin Sınır Kapılarını Açması İçin Talepte Bulunabilir

Birlemiş Milletler'in Suriye Danışmanı Jan Egeland, Rusya, İran ve Türkiye'nin İdlib'de olası bir çatışma durumundaki tutumları hakkında açıklamada bulundu. Egeland, ihtiyaç halinde Türkiye'ye çağrıda bulunacağını ve Türkiye'nin siviller için sınır kapılarını açmasını isteyebileceğini belirtti.

TÜRKİYE İLE İŞBİRLİĞİ YAPILACAK

Birlemiş Milletler'in Suriye Danışmanı Jan Egeland, İdlib'de milyonlarca sivilin tehdit altında olduğu İdlib'de olası bir çatışmayı engellemek için, Türkiye, Rusya ve İran'ın işbirliği içinde olacağını belirtti.

TÜRKİYE SİVİLLER İÇİN SINIR KAPISINI AÇABİLİR

Egeland, yaşanan bu durumun Suriye'nin kuzeybatısında 4 milyon ya da daha fazla insanı ilgilendirdiğini söylerken, diplomatların bir çözüme ulaşması çağrısında bulundu. Birleşmiş Milletler'in olası savaş senaryoları üzerine hazırlıklar yaptığını dile getirirken, ihtiyaç durumunda Türkiye'ye çağrıda bulunacağını ve Türkiye'nin siviller için sınır kapılarını açmasını isteyebileceğini açıkladı.