BM'den Trump'a Çok Sert Tepki: Şok Edici ve Utanç Verici

ABD Başkanı Tramp'ıni ''B.k çukuru ülkelerden göçmen alıyoruz'' şeklindeki çıkışına BM'den çok sert yanıt geldi.

''ŞOK EDİCİ VE UTANÇ VERİCİ''

ABD Başkanı Donald Trump'ı Güney Amerika ve Afrika ülkelerini kastederek ''B.k çukuru ülkelerden neden göçmen alıyoruz'' şeklindeki sözlerine Birleşmiş Milletler'den çok sert tepki geldi.

BM İnsan Hakları Ofisi Sözcüsü Rupert Colville yaptığı açıklamada Trump'ın açıklamalarının 'şok edici ve utanç verici' olduğunu söyledi.

Colville, Cenevre'de yaptığı açıklamada Trump'ın sözlerini tanımlamak için 'ırkçı' dışında bir sözcük olmadığını söyledi.