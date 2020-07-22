Birleşmiş Milletler'den İdlib'e 9 tır insani yardım
Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Suriye'nin İdlib kentine 9 tır insani yardım gönderildi.
22.07.2020 12:51 | Son Güncelleme: 22.07.2020 13:51
Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Suriye'nin İdlib kentine 9 tır insani yardım gönderildi.
BM'nin yardımlarını taşıyan tırlar, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçiş yaptı.
Tırlardaki insani yardım malzemelerinin, İdlib ve kırsalındaki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı öğrenildi.
Kaynak: AA