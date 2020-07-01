Birleşmiş Milletler'den İdlib'e 39 tır insani yardım Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Suriye'nin İdlib kentine 39 tır insani yardım gönderildi.

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Suriye'nin İdlib kentine 39 tır insani yardım gönderildi.

BM'nin yardımlarını taşıyan tırlar, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçiş yaptı.

Tırlardaki insani yardım malzemelerinin, İdlib ve kırsalındaki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı öğrenildi.

Öte yandan, BM tarafından yılın ilk 6 ayında İdlib ve kırsalına 6 bin 834 tırlık insani yardım ulaştırdığı belirtildi.

Kaynak: AA