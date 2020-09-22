Birleşmiş Milletler'den İdlib'e 28 tır insani yardım
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Birleşmiş Milletler'den İdlib'e 28 tır insani yardım

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Suriye'nin İdlib kentine 28 tır insani yardım gönderildi.

Birleşmiş Milletler'den İdlib'e 28 tır insani yardım
22.09.2020 14:51 | Son Güncelleme: 22.09.2020 14:54

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Suriye'nin İdlib kentine 28 tır insani yardım gönderildi.

BM'nin yardımlarını taşıyan tırlar, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçiş yaptı.

Tırlardaki insani yardım malzemelerinin, İdlib ve kırsalındaki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Genco

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