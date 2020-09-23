Birleşmiş Milletler'den İdlib'e 26 tır insani yardım
23.09.2020 13:53 | Son Güncelleme: 23.09.2020 13:56
Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Suriye'nin İdlib kentine 26 tır insani yardım gönderildi.
Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Suriye'nin İdlib kentine 26 tır insani yardım gönderildi.
BM'nin yardımlarını taşıyan tırlar, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçiş yaptı.
Tırlardaki insani yardım malzemelerinin, İdlib ve kırsalındaki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Genco