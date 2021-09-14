Birleşmiş Milletler'den İdlib'e 25 tır insani yardım - Haberler
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Birleşmiş Milletler'den İdlib'e 25 tır insani yardım

AA / Cem Genco - Haberler | Güncel
Birleşmiş Milletler'den İdlib'e 25 tır insani yardım

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Suriye'nin İdlib kentine 25 tır insani yardım gönderildi.

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Suriye'nin İdlib kentine 25 tır insani yardım gönderildi.

BM'nin yardımlarını taşıyan tırlar, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçiş yaptı.

Tırlardaki insani yardım malzemelerinin, İdlib ve kırsalındaki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı öğrenildi

AA / Cem Genco - Son Dakika Haberleri
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