Birleşmiş Milletler'de sert tartışma; Almanya ve ABD'den Çin'e Doğu Türkistan tepkisi
Almanya ve ABD, milyonlarca Uygur Türkünü tutuklayarak zorla toplama kamplarına gönderen Çin'e sert tepki gösterdi. Berlin ve Washington, BM Güvenlik Konseyi'nde gerçekleşen bir kapalı oturumda, Pekin yönetimini Uygurları temel insani haklarından yoksun bırakmakla suçladı
Almanya ve Amerika Birleşik Devletleri, milyonlarca Uygur Türkünü tutuklayarak zorla toplama kamplarına gönderen Çin'e sert tepki gösterdi.
Berlin ve Washington, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde gerçekleşen kapalı oturumda, Pekin yönetimini Uygurları temel insani haklarından yoksun bırakmakla suçladı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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