Birleşmiş Milletler'de sert tartışma; Almanya ve ABD'den Çin'e Doğu Türkistan tepkisi

Birleşmiş Milletler'de sert tartışma; Almanya ve ABD'den Çin'e Doğu Türkistan tepkisi

Almanya ve ABD, milyonlarca Uygur Türkünü tutuklayarak zorla toplama kamplarına gönderen Çin'e sert tepki gösterdi. Berlin ve Washington, BM Güvenlik Konseyi'nde gerçekleşen bir kapalı oturumda, Pekin yönetimini Uygurları temel insani haklarından yoksun bırakmakla suçladı

Birleşmiş Milletler'de sert tartışma; Almanya ve ABD'den Çin'e Doğu Türkistan tepkisi

Almanya ve Amerika Birleşik Devletleri, milyonlarca Uygur Türkünü tutuklayarak zorla toplama kamplarına gönderen Çin'e sert tepki gösterdi.

Berlin ve Washington, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde gerçekleşen kapalı oturumda, Pekin yönetimini Uygurları temel insani haklarından yoksun bırakmakla suçladı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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