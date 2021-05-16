Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Sözcüsü Stephane Dujarric, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, İsrail'in uluslararası medya kuruşlarının...
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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Sözcüsü Stephane Dujarric, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, İsrail'in uluslararası medya kuruşlarının...

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Sözcüsü Stephane Dujarric, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, İsrail'in uluslararası medya kuruşlarının...
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Sözcüsü Stephane Dujarric, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, İsrail'in uluslararası medya kuruşlarının Gazze'deki ofislerinin bulunduğu binaya saldırmasından derinden rahatsız olduğunu söyledi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Sözcüsü Stephane Dujarric, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, İsrail'in uluslararası medya kuruşlarının Gazze'deki ofislerinin bulunduğu binaya saldırmasından derinden rahatsız olduğunu söyledi. - NEW YORK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Erdoğan: '(İsrail'in saldırılarına karşı) Hangi inançtan, hangi kökenden, hangi meşrepten olursa olsun her devleti, her kurumu bir an önce harekete...
Erdoğan: "(İsrail'in saldırılarına karşı) Hangi inançtan, hangi kökenden, hangi meşrepten olursa olsun her devleti, her kurumu bir an önce harekete...
Erdoğan: 'Gücü masum sabilere, biçare kadınlara, mazlumlara yeten terör devleti İsrail'in zalimlikleri karşısında üzüntülü ve öfkeliyiz.
Erdoğan: "Gücü masum sabilere, biçare kadınlara, mazlumlara yeten terör devleti İsrail'in zalimlikleri karşısında üzüntülü ve öfkeliyiz.
Erdoğan: 'İsrail'in Filistin şehirlerinde ve Kudüs'te sergilediği saldırganlığa karşı çıkmak insanlığın tamamının namus borcudur.'
Erdoğan: "İsrail'in Filistin şehirlerinde ve Kudüs'te sergilediği saldırganlığa karşı çıkmak insanlığın tamamının namus borcudur."

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Şu an buradasınız: Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Sözcüsü Stephane Dujarric, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, İsrail'in uluslararası medya kuruşlarının... - Haberler
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