Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Sözcüsü Stephane Dujarric, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, İsrail'in uluslararası medya kuruşlarının...
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Sözcüsü Stephane Dujarric, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, İsrail'in uluslararası medya kuruşlarının Gazze'deki ofislerinin bulunduğu binaya saldırmasından derinden rahatsız olduğunu söyledi.
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Sözcüsü Stephane Dujarric, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, İsrail'in uluslararası medya kuruşlarının Gazze'deki ofislerinin bulunduğu binaya saldırmasından derinden rahatsız olduğunu söyledi. - NEW YORK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı