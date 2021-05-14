Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Bayram ruhuna olan saygımdan dolayı,...
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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Bayram ruhuna olan saygımdan dolayı,...

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, 'Bayram ruhuna olan saygımdan dolayı,...
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Bayram ruhuna olan saygımdan dolayı, Gazze ve İsrail'deki düşmanlıkların derhal hafifletilmesi ve durdurulması için çağrıda bulunuyorum.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Bayram ruhuna olan saygımdan dolayı, Gazze ve İsrail'deki düşmanlıkların derhal hafifletilmesi ve durdurulması için çağrıda bulunuyorum. Zaten çok fazla masum sivil öldü. Bu çatışma ancak tüm bölgede radikalleşmeyi ve aşırılığı artırır" dedi. - NEW YORK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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