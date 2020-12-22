Birleşmiş Milletler Biden Yönetimini Bekliyor
22.12.2020 10:44 | Son Güncelleme: 22.12.2020 10:48
Seçilmiş başkan Joe Biden'ın ABD'nin küresel liderlik rolünü yeniden ön plana çıkarma vaadi BM yetkililerine de Amerika'nın yeniden dünya siyasi sahnesinde çoğulcu bir yaklaşım sergileyeceği umudu verdi.
Seçilmiş başkan Joe Biden'ın ABD'nin küresel liderlik rolünü yeniden ön plana çıkarma vaadi BM yetkililerine de Amerika'nın yeniden dünya siyasi sahnesinde çoğulcu bir yaklaşım sergileyeceği umudu verdi
Kaynak: DailyMotion.com