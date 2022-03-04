Birleşmiş Milletler ABD Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield, "BM Güvenlik Konseyi Başkan Putin'den bunun bir daha gerçekleşmeyeceğini... - Haberler

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Birleşmiş Milletler ABD Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield, "BM Güvenlik Konseyi Başkan Putin'den bunun bir daha gerçekleşmeyeceğini...

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Birleşmiş Milletler ABD Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield,

Birleşmiş Milletler ABD Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield, "BM Güvenlik Konseyi Başkan Putin'den bunun bir daha gerçekleşmeyeceğini söylemesini bekliyor.

Birleşmiş Milletler ABD Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield, "BM Güvenlik Konseyi Başkan Putin'den bunun bir daha gerçekleşmeyeceğini söylemesini bekliyor. Putin'i Ukrayna sınırlarına saygı göstermeye çağırıyoruz. Bu saldırılar derhal durdurulmalıdır" dedi. - NEW YORK

İhlas Haber Ajansı - Politika

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