- Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurulu İçin New York'ta Bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,...

- Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurulu İçin New York'ta Bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,...

- Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurulu için New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temasları kapsamında Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Jelyko Komsiç'i kabul etti.

23.09.2019 23:59
- Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurulu İçin New York'ta Bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,...

- Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurulu için New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temasları kapsamında Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Jelyko Komsiç'i kabul etti.

Kaynak: İHA
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