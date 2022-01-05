Birleşmiş Milletler: 2022 oldu ve henüz hiçbir ülke cinsiyet eşitliğine ulaşamadı - Haberler
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Birleşmiş Milletler: 2022 oldu ve henüz hiçbir ülke cinsiyet eşitliğine ulaşamadı

Birleşmiş Milletler: 2022 oldu ve henüz hiçbir ülke cinsiyet eşitliğine ulaşamadı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya

Birleşmiş Milletler'e bağlı BM Kadın kuruluşu tarafından yapılan açıklamada henüz hiçbir ülkenin cinsiyet eşitliğine ulaşamadığını belirtti.

Birleşmiş Milletler'e bağlı BM Kadın kuruluşu tarafından yapılan açıklamada henüz hiçbir ülkenin cinsiyet eşitliğine ulaşamadığını belirtti.

Kadınların ve genç kızların küresel ihtiyaçları konusundaki ilerlemeyi hızlandırmak için Birleşmiş Milletler tarafından kurulan BM Kadın, dün yaptığı açıklama "Gerçeklik kontrolü: Yıl 2022 ve hiçbir ülke cinsiyet eşitliğini sağlayamadı ve buna yakın bile değil. Kadın haklarını gündeme alalım ve dünya liderlerinden bunu kadınlar ve genç kızlar için hızlandırmalarını isteyelim" dedi.


Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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