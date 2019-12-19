Birleşmiş Milletler: 2,4 milyon Filistinli insani yardıma muhtaç

19.12.2019 22:00 | Son Güncelleme: 19.12.2019 22:00

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) Filistin Koordinatörü Jamie McGoldrick, Filistin topraklarında 2,4 milyon kişinin insani yardıma ihtiyaç duyduğunu bildirdi.



Yetkili, bunlardan "en fazla insani yardıma muhtaç" 1,5 milyonuna ulaşmak için yaklaşık 350 milyon dolara ihtiyaç olduğunu dile getirdi. Euronews.com'da Görüntüle