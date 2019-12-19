Birleşmiş Milletler: 2,4 milyon Filistinli insani yardıma muhtaç
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Birleşmiş Milletler: 2,4 milyon Filistinli insani yardıma muhtaç

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi Filistin Koordinatörü Jamie McGoldrick, Filistin topraklarında 2,4 milyon kişinin insani yardıma ihtiyaç duyduğunu, bunlardan "en fazla insani yardıma muhtaç" 1,5 milyonuna ulaşmak için yaklaşık 350 milyon dolara ihtiyaç duyulduğunu bildirdi

19.12.2019 22:00 | Son Güncelleme: 19.12.2019 22:00
Birleşmiş Milletler: 2,4 milyon Filistinli insani yardıma muhtaç

İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) Koordinatörü Jamie McGoldrick, Filistin topraklarında 2,4 milyon kişinin insani yardıma ihtiyaç duyduğunu bildirdi.


Yetkili, bunlardan "en fazla insani yardıma muhtaç" 1,5 milyonuna ulaşmak için yaklaşık 350 milyon dolara ihtiyaç olduğunu dile getirdi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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