Birleşmiş Milletler 11 milyon çocuk için endişeli
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Birleşmiş Milletler 11 milyon çocuk için endişeli

Birleşmiş Milletler (BM) dünya genelinde okul yemeklerinden yararlanan 11 milyon fakir çocuğun, okulların kapanmasından dolayı yemeğe erişimden mahrum kalacağı için endişeli olduğunu duyurdu.

27.03.2020 23:01 | Son Güncelleme: 27.03.2020 23:01
Birleşmiş Milletler 11 milyon çocuk için endişeli

Birleşmiş Milletler (BM) dünya genelinde okul yemeklerinden yararlanan 11 milyon fakir çocuğun, okulların kapanmasından dolayı yemeğe erişimden mahrum kalacağı için endişeli olduğunu duyurdu.

BM Gıda Fonu (WFP) Ajansı Sözcüsü Elisabeth Byrs, "WFP'nin okul beslenme programlarına sahip olduğu 48 ülkede kısmi veya ulusal okul kapanışları tarafımıza bildirilirken, toplamda 364 milyondan fazla çocuk artık okul yemeklerinden faydalanamamaktadır' dedi. BM tarafından düzenlenen sanal basın toplantısında Sözcü Byrs, okul yemeklerinden yararlanan çocuklar hakkında BM'nin harita çıkardığını aktarırken, haritanın küresel rakamları göstermenin yanı sıra, her ülkede kaç çocuğun etkilendiğini ortaya koyduğunu açıkladı. Sözcü Byrs, gerçek zamanlı veriler hem sorunların büyüklüğünü hem de çözüm bulma ihtiyacını gösterdiğini ifade etti.

WFP Okul Kantin Programı Direktörü Carmen Burbano, yaptığı açıklamada, haritanın bize bu virüsün dünya çapında milyonlarca okul çocuğunun ve ailelerinin refahı üzerindeki korkunç etkilerini gösterdiğini ifade ederken, "Salgın nedeni ile okullar kapalı kalırken çocukların ihtiyaç duydukları desteği almaya devam edecekleri çözümler bulmak için UNICEF dahil tüm ortaklarımızla birlikte çalışıyoruz" dedi.

Suriye ve Libya'daki endişeler artıyor

BM yetkilileri Libya ve Suriye'de de endişeli durumun gözlendiğini bildiriyorlar. Yetkililer, korona virüs salgınının Suriye genelinde milyonlarca insan üzerinde olumsuz etkileri olduğunu belirtirken, özellikle de kuzeybatıda 900 binden fazla yerinden edilmiş insanın etkilendiğini bildirdi. Yetkililer, yerinden edilmiş insanların aşırı kalabalık olduklarını ifade ederken, insanların savunmasız olduklarını belirtti. Yetkililer, konut, yiyecek ve temiz su eksikliği nedeni ile fiziksel ve zihinsel stresin yanı sıra yoksunlukla karşı karşıya kalabileceklerini vurguladı.

BM, Suriye'deki sağlık konularına hazırlık ve müdahale düzeyini "düşük" olarak değerlendiriyor. BM, kamu hastanelerinin ve devlet temel sağlık merkezlerinin sadece yarısının 2019'un sonunda işlevsel olduğunu ifade ederken, binlerce sağlık çalışanın da ülkeyi terk ettiğini belirtti. - BRÜKSEL

Kaynak: İHA

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