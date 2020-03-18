BİRLEŞMİŞ MARKALAR DERNEĞİ BAŞKANI MAĞAZALAR 15 GÜN KAPATILSIN
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› BİRLEŞMİŞ MARKALAR DERNEĞİ BAŞKANI MAĞAZALAR 15 GÜN KAPATILSIN - Haber
Türkiye, Güncel

BİRLEŞMİŞ MARKALAR DERNEĞİ BAŞKANI MAĞAZALAR 15 GÜN KAPATILSIN

KORONAVİRÜS önlemleri ile sokak mağazaları ve AVM'lerde bulunan mağazalarda satışlar büyük oranda düştü.

18.03.2020 15:47 | Son Güncelleme: 18.03.2020 15:53
BİRLEŞMİŞ MARKALAR DERNEĞİ BAŞKANI MAĞAZALAR 15 GÜN KAPATILSIN

KORONAVİRÜS önlemleri ile sokak mağazaları ve AVM'lerde bulunan mağazalarda satışlar büyük oranda düştü. Ancak mağazalara az da olsa giden müşteriler, çalışanların tedirgin olmasına neden oluyor. Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Öncel, koronavirüs önlemleri çerçevesinde 384 marka ve Türkiye çapında 70 bin mağazasındaki 400 bine yakın çalışanını korumak için 15 gün mağazaların kapanmasını istedi.

Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulunan Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Öncel, 'Biz Birleşmiş Markalar Derneği olarak 384 marka ve Türkiye çapında 70 bin mağazası ve 400 bine yakın çalışanıyla perakende sektörünün markalı en büyük örgütüyüz. Perakende sektörü çalışanları da şu anda sürekli müşterileriyle temas halinde olmaları sebebiyle Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanımızın yapmış olduğu açıklamalar ve de hocaların yapmış olduğu açıklamalar çerçevesinde sürekli müşterilerle temas halinde kalıyorlar. Bundan dolayı da rahatsızlıklarını dile getiriyorlar. Biz bu sebeple tedbir olarak, koronavirüs tedbirleri kapsamında bu teması en aza indirme noktasında perakende satış noktalarımızın devletin belirleyeceği süre zarfında tamamen kapalı olmasının daha hayırlı olacağını düşünüyoruz. Sayın Sağlık Bakanımız da, gazete manşetleri de böyle söylüyor dedi.

BİR 15 GÜN SABREDELİM

Öncel, 'Bizim çalışanlarımıza ve topluma karşı bir sorumluluğumuz var. Sadece biz burada satış konuşamayız. ne kadar çok sattık, ne kadar çok aldık diye konuşamayız. Ekonomi olarak hemen yarın, öbür gün biz bunun tedbirlerini alırız. Sonuç itibariyle her şeyden önce sağlık diyoruz. Derneğimizin büyükleri 'ben evdeyken, nasıl çalışanımı gönderirim' diyor. Bugün haberi var Sayın Mustafa Taviloğlu'nun. Pek çoğu aynı görüşte. Biz bu görüşlerimizi de Sayın Bakanlarımıza ilettik. İnşallah bu kapama konusunda bir sabredelim, bir 15 gün sabredelim, inanıyoruz ki biz 15 gün sonra fazlasıyla telafi edeceğimizi düşünüyoruz. Çünkü çalışanlarımız çok rahatsız. Bir 15 gün sabır diyoruz ama panik yapmadan sabır diyoruzö diye konuştu.

SOSYAL MESAFEYİ KOYMAMIZ GEREKİYOR

Sinan Öncel, 'Uzmanların görüşüne göre çok hızlı tedbir almamız gerekiyor ve sıkı tedbir almamız gerekiyor. Bu sıkı tedbirleri hemen almadığımız takdirde bizim muhtemel yaşayacağımız problemin büyüklüğü katlanarak artacak. Şu anda biz eğer bu önlemleri bir an önce almazsak riski büyüteceğiz. O yüzden biz şu anda hemen bu önlemleri almazsak şu anda 10 hasarla atlatacağımız problemi, 100 hasarla atlatmak durumunda kalacağız. O yüzden hemen pazartesi sabaha erken saatlerde bu kararı aldık. Tavsiye kararıdır tabi ki bu, üyelerimize gönderdik. Çünkü sosyal mesafeyi koymamız gerekiyor. Ekonomik tedbirler konusunda benim hükümetimizin, devletimizin alacağı önlemler konusunda asla şüphem yokö şeklinde konuştu.

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?

Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

BİRLEŞMİŞ MARKALAR DERNEĞİ BAŞKANI MAĞAZALAR 15 GÜN KAPATILSIN

Kaynak: DHA

Haberin Videosu:

BİRLEŞMİŞ MARKALAR DERNEĞİ BAŞKANI MAĞAZALAR 15 GÜN KAPATILSIN

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

'Virüslüyüm' diyen kadını umursamayıp ilişkiye girdi, sonucu ağır oldu Haber
"Virüslüyüm" diyen kadını umursamayıp ilişkiye girdi, sonucu ağır oldu
Sosyal medyaya damga vurdu! 'Paniğe kapılmayın' sözünü en iyi anlatan görüntü Haber
Sosyal medyaya damga vurdu! "Paniğe kapılmayın" sözünü en iyi anlatan görüntü
Avrupa'da, 28 yaşındaki Türk kadın virüs sebebiyle hayatını kaybetti Haber
Avrupa'da, 28 yaşındaki Türk kadın virüs sebebiyle hayatını kaybetti
Kuyruğun ucu bucağı yok! 'Paniğe gerek yok' uyarıları dikkate alınmıyor Haber
Kuyruğun ucu bucağı yok! "Paniğe gerek yok" uyarıları dikkate alınmıyor
Alabora olan 78 milyon dolarlık yatın kime ait olduğu ortaya çıktı Haber
Alabora olan 78 milyon dolarlık yatın kime ait olduğu ortaya çıktı
Sağlık Bakanı Koca açıkladı! Koronavirüs vaka sayısı arttı Haber
Sağlık Bakanı Koca açıkladı! Koronavirüs vaka sayısı arttı
İrem Sak'ın 3 farklı karaktere bürünerek çektiği koronavirüs videosu tepki çekti
İrem Sak'ın 3 farklı karaktere bürünerek çektiği koronavirüs videosu tepki çekti
Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan'dan gelen haber yüzleri güldürdü
Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan'dan gelen haber yüzleri güldürdü
Erdoğan 'Güzel bir tablo bizi bekliyor' deyip önümüzdeki birkaç haftalık dönemi işaret etti
Erdoğan "Güzel bir tablo bizi bekliyor" deyip önümüzdeki birkaç haftalık dönemi işaret etti
Koronavirüs tedbirleri kapsamında engellilerin rapor süreleri uzatıldı
Koronavirüs tedbirleri kapsamında engellilerin rapor süreleri uzatıldı
Ana Romero, liglere ara verilince doktorluğa geri döndü ve koronavirüs sürecinde görev aldı
Ana Romero, liglere ara verilince doktorluğa geri döndü ve koronavirüs sürecinde görev aldı
EURO 2020'nin ertelenmesinin UEFA'ya maliyeti 1.9 milyar euro oldu
EURO 2020'nin ertelenmesinin UEFA'ya maliyeti 1.9 milyar euro oldu
Mücevherat sektörü koronavirüs nedeniyle çalışma saatlerini kısalttı
Mücevherat sektörü koronavirüs nedeniyle çalışma saatlerini kısalttı
Rize'de umreden dönen 438 kişinin test sonuçları negatif çıktı
Rize'de umreden dönen 438 kişinin test sonuçları negatif çıktı
Rusya Japonlarla geliştirdiği taşınabilir Kovid-19 test cihazını nisanda üretmeyi planlıyor
Rusya Japonlarla geliştirdiği taşınabilir Kovid-19 test cihazını nisanda üretmeyi planlıyor
Trabzonspor, John Obi Mikel'in sözleşmesini feshetti
Trabzonspor, John Obi Mikel'in sözleşmesini feshetti
İran'da 103 yaşındaki hasta koronavirüsü yenerek taburcu oldu
İran'da 103 yaşındaki hasta koronavirüsü yenerek taburcu oldu
Günlük burç yorumları 18 Mart 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 18 Mart 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
Koronavirüs nedeniyle Premier Lig iptal olursa, kayıp 750 milyon pound olacak
Koronavirüs nedeniyle Premier Lig iptal olursa, kayıp 750 milyon pound olacak
Real Madrid eski başkanı Lorenzo Sanz'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
Real Madrid eski başkanı Lorenzo Sanz'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
Vatandaşlar koronavirüs tedbirine karşı evden çıkmayınca Marmaray istasyonları boş görüntülendi
Vatandaşlar koronavirüs tedbirine karşı evden çıkmayınca Marmaray istasyonları boş görüntülendi
Türkiye karşıtı General Hafter'in sözcüsü koronavirüse yakalandı
Türkiye karşıtı General Hafter'in sözcüsü koronavirüse yakalandı
Keçileriyle çektiği videolarla tanınan Rizeli çoban, koronavirüse türkü yazdı
Keçileriyle çektiği videolarla tanınan Rizeli çoban, koronavirüse türkü yazdı
Gaziantepli ayakkabıcı, kendine has geliştirdiği yöntemle ayakkabıları yakarak boyayıp virüslerden temizliyor
Gaziantepli ayakkabıcı, kendine has geliştirdiği yöntemle ayakkabıları yakarak boyayıp virüslerden temizliyor
Gamze Özçelik, mahkeme kararıyla eski eşi Uğur Pektaş'ın çocuğunu görmesini yasakladı
Gamze Özçelik, mahkeme kararıyla eski eşi Uğur Pektaş'ın çocuğunu görmesini yasakladı
Son Dakika: ABD Başkanı Trump: Bugün Çin Virüsü ile ilgili çok önemli haberleri açıklayacağım
Son Dakika: ABD Başkanı Trump: Bugün Çin Virüsü ile ilgili çok önemli haberleri açıklayacağım
CNN Türk spikeri Gözde Atasoy, 14 gün kuralını çiğneyip yayına çıktı
CNN Türk spikeri Gözde Atasoy, 14 gün kuralını çiğneyip yayına çıktı
Kaya Çilingiroğlu'ndan şaşkına çeviren koronavirüs yorumu: Bir alın yazım var, panik yapmayın
Kaya Çilingiroğlu'ndan şaşkına çeviren koronavirüs yorumu: Bir alın yazım var, panik yapmayın
Karantinadan kaçırılan Güzide Sofi'nin babası konuştu: Asıl mağdur biziz
Karantinadan kaçırılan Güzide Sofi'nin babası konuştu: Asıl mağdur biziz
Şarkıcı Hadise'nin yurt dışında yaşayan halası hayatını kaybetti
Şarkıcı Hadise'nin yurt dışında yaşayan halası hayatını kaybetti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Mehmet Ersoy Ruhsar Pekcan Vladimir Putin Mehmet Akif Ersoy Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Sinan Akçıl Guido Senia Serdar Ortaç
Spor Tamer Tuna Fatih Terim Burak Yılmaz Nihat Özdemir Fernando Muslera
Daha Fazla Mart Türk Wuhan Almanya
Şu an buradasınız: BİRLEŞMİŞ MARKALAR DERNEĞİ BAŞKANI MAĞAZALAR 15 GÜN KAPATILSIN - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.3.2020 16:28:19. #1.15#
title