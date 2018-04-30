Birleşme ve Satınalmalar - Sainsbury's ve Asda 13.3 Sterline Anlaşarak Birleşme Kararı Aldı

Birleşik Krallık'ın en büyük ikinci süpermarket zinciri olan Sainsbury, Asda ile 13.3 milyar sterline anlaştığını açıkladı.

Rusya ve Orta ve Doğu Avrupa (CEE) bölgesindeki şirketleri hedef alan birleşme ve satınalmalar 401 anlaşma ve toplam değeri 2.3 milyar euro ile 12 ayın en düşük düzeyine geriledi ve Mart ayında bölgedeki toplam 734 birleşme ve satınalmanın toplam değeri 9.8 milyar euroyu buldu.

Moody's'e ait bir analitik şirketi olan Bureau Van Dijk tarafından hazırlanan birleşme ve satınalmalar raporuna göre en büyük birleşme ve satın almalarda Rusya bariz şekilde öne çıkarken, en büyük birleşme haberi Birleşik Krallık'tan geldi.

ABD merkezli süpermarket zinciri Walmart'ın Birleşik Krallık kolu olan Sainsbury's ve Asda, 13.3 milyar sterline anlaşarak pazar paylaşımı açısından Birleşik Krallık'ın en büyük süpermarket zincirini oluşturacaklarını açıkladı.

Sainsbury's ve Asda'dan gelen bu açıklamayla birleşmenin ardından yeni şirketin Birleşik Krallık'ın en büyük süpermarket zinciri Tesco'yu geride bırakabileceği söylendi.

Birleşik Krallık süpermarket piyasasındaki gelişmelerin ardından Suudi Arabistan Prensi ve iş insanı El-Velid bin Talal'ın kurucusu olduğu Kingdom Holgind şirketi, Movenpick Hotel ve Resort'larının ortak şirketi olan Accor Hotels'e satılacağını duyurdu.

Bir diğer birleşme kararı da GSM operatörlerinden geldi. Almanya merkezli T-Mobile ve ABD merkezli Sprint 26 milyar dolara birleşme kararı aldı. Taraflar birleşmenin ABD genelinde binlerce iş olanağı sağlayacağına inandıklarını ve bu şekilde ABD'nin bir sonraki mobil ağı oluşturmada Çin'i geçeceğini belirtti.

Çin merkezli arama motoru Baidu, finansal servislerdeki hisselerinin büyük bir çoğunluğunu 1.9 milyar dolara satacağını duyurdu. Satışın TPG Capital Management LP (TPG.UL) ve Carlyle Group LP konsorsiyumunda gerçekleşeceği vurgulanırken, Baidu'nun bu satışla Çin'de var olan fintech firmalarına katılabilmek için fon ihtiyacını karşılamayı hedeflediği belirtildi.

Japonya merkezli SoftBank Group Anonim Şirketi'nin, Almanya merkezli Deutsche Telekom ve ABD merkezli T-Mobile şirketleri ile bir araya gelerek piyasa değeri 80 milyar doları aşması beklenen kablosuz bir ağ oluşturacakları duyuruldu.

SoftBank'in oluşturularak ortak şirketin yalnızca yüzde 27'sine sahip olacağı ve Deutsche Telekom'un ise yüzde 42'sine sahip olacağı ve yönetim ve oylama gücüne sahip oalcağı vurgulandı. - İstanbul