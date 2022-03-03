Birleşme Partisi'ne kimler gitti? Birleşme Partisi'ne katılmaya hak kazanan yarışmacılar!

Survivor Birleşme Partisi oyununu hangi takım kazandı? Her bölümü ile nefes kesen anlar yaşatan Survivor'da heyecan tüm hızıyla sürüyor. Bugün yapılan Birleşme Partisi oyunu da izleyicilerin odak noktası oldu. Peki, bİRLEŞME Partisi'ne kimler gitti? Birleşme Partisi'ne katılmaya hak kazanan yarışmacılar!

SURVİVOR BİRLEŞME PARTİSİ'NE KİMLER GİDİYOR?

Birleşme Partisi oyunu henüz başlamadı. Sayfamızı takip edebilirsiniz.

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