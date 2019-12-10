Birleşik Metal-İş'ten eylem açıklaması

10.12.2019 20:50 | Son Güncelleme: 10.12.2019 20:50

Birleşik Metal İşçileri Sendikası (Birleşik Metal-İş), Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile yapılan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamadığını, MESS'in yaklaşımına tepki göstermek amacıyla ilk uyarı eylemine yarın başlanacağını bildirdi.

Birleşik Metal-İş'ten yapılan açıklamada, MESS ile sendika arasında süren ve 41 fabrikadan binlerce üyeyi kapsayan grup toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin 4 Aralık'ta yapılan toplantıda uyuşmazlıkla sonuçlandığı, bundan sonraki sürecin ara bulucu aşaması olduğu belirtildi.

Sendikanın Merkez TİS Komisyonunun, MESS'le yapılan görüşmeleri ve ilerleyen dönemde yapılması gereken çalışmaları çeşitli yönleriyle değerlendirmek amacıyla bugün toplandığı aktarılan açıklamada, komisyonda öncelikle MESS'in uzun yıllardır mücadeleyle kazanılmış ve halen kullanılan hakları geriye götürmeye yönelik tekliflerinin kabul edilemez olduğunun altının çizildiği vurgulandı.

Açıklamada, sürecin grev aşamasına gelmesi durumunda işçilerin grev hakkını her koşulda kullanacağı belirtildi.

Merkez TİS Komisyonununda çeşitli eylem ve etkinliklerin yapılmasının önerildiği aktarılan açıklamada, "MESS'in bu süreçteki yaklaşımını protesto etmek için ilk uyarı eylemine başlıyoruz. Metal işçileri 11 Aralık günü servislerden inerek fabrikalarına yürüyecek ve iş yerlerinde bildiri okuyarak tepkilerini göstereceklerdir." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA