Birleşik Metal-İş, 5 Şubat’ta greve gidiyor

30.01.2020 17:14 | Son Güncelleme: 30.01.2020 17:14

Birleşik Metal-İş üyesi işçiler 5 Şubat'ta greve çıkacağını duyururken, MESS ""Çalışan refahını artırıcı nitelikteki sözleşmenin reddedilmesini iyi niyetli bir davranış olarak görmüyoruz" açıklamasını yaptı.