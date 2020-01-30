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Birleşik Metal-İş, 5 Şubat’ta greve gidiyor

Birleşik Metal-İş üyesi işçiler 5 Şubat'ta greve çıkacağını duyururken, MESS ""Çalışan refahını artırıcı nitelikteki sözleşmenin reddedilmesini iyi niyetli bir davranış olarak görmüyoruz" açıklamasını yaptı.

30.01.2020 17:14 | Son Güncelleme: 30.01.2020 17:14
Birleşik Metal-İş, 5 Şubat’ta greve gidiyor

Birleşik Metal-İş üyesi işçiler 5 Şubat'ta greve çıkacağını duyururken, MESS ""Çalışan refahını artırıcı nitelikteki sözleşmenin reddedilmesini iyi niyetli bir davranış olarak görmüyoruz" açıklamasını yaptı.

Kaynak: Dunya.com

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