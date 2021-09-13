BİRLEŞİK KRALLIK YENİ İSTANBUL BAŞKONSOLOSU POLEO, İMAMOĞLU'NU ZİYARET ETTİ

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet(KKTC) kökenli Birleşik Krallık yeni İstanbul Başkonsolosu Kenan Poleo, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti. İkili arasındaki sohbet Türkçe ağırlıklı olarak olurken Başkan İmamoğlu, Sizinle çok güzel işlere imza atmak, ilişkileri daha da geliştirmek isteriz. İstanbul, yakın coğrafyada birçok konuda iyi işlere attığı imzayla çok etkili olabiliyor dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 1 Eylül itibarıyla Birleşik Krallık İstanbul Başkonsolosu olarak atanan Kenan Poleo'yu Saraçhane yerleşkesindeki makam odasında ağırladı. İmamoğlu, KKTC kökenli olduğunu belirten Poleo ile İstanbul, Türkiye ve futbol üzerine sohbet gerçekleştirdi.

SİZİNLE İLİŞKİLERİ DAHA DA GELİŞTİRMEK İSTERİZ

Başkonsolos Poleo'ya yeni görevinde başarılar dileyen İmamoğlu, İngiltere ile ilişkilerinin çok kıymetli olduğunu vurgulayarak, Yeni bir iş dönemini sizinle yaşayacak olmak heyecan verici. Sizinle çok güzel işlere imza atmak, ilişkileri daha da geliştirmek isteriz. İstanbul, yakın coğrafyada birçok konuda iyi işlere attığı imzayla çok etkili olabiliyor. Avrupa'nın batısında Londra, doğusunda ise İstanbul çok kıymetli. Bu dengeyi, o gücü, en üst seviyede iyi bir yere taşıdığımız takdirde Avrupa'da rahat eder, daha keyifli bir kıta olur diye tarif ediyorum. Dolayısıyla İstanbul'un misyonu önemli. Biz de İstanbul'un hizmetlerini en iyi şekilde yapmaya çalışan bir yönetimiz. Güzel ilişkilerimiz, iş birliklerimiz var. En son Birleşik Krallık İhracat Bakanı Graham Stuart'ı misafir ettik. Bizim için çok değerliydi. Kendilerine teşekkür ediyoruz dedi.

İSTANBUL ÇOK ÖNEMLİ BİR ROL MODEL OLABİLİR

İmamoğlu'na, misafirperverliğinden duyduğu memnuniyeti ifade eden Poleo ise, Londra ve İstanbul, iki şehir birbirlerinden çok şey öğrenebilir. Birlikte inşa edip, büyüyebilir. Ben, İngiltere Türkiye ve Londra İstanbul benzetmesine tamamen katılıyorum. İnsanların daha sürdürülebilir, sağlıklı ve temiz yaşamları olması konusunda yapılabilecek çok şey var. Elektrikli araçlar, kente kazandırmak istediğiniz yeni taksi sistemi, atık su yönetimi ve tekiz su konularında İstanbul çok önemli bir rol model olabilir. Bu alanlarda bilirlikte çalışmalıyız diye konuştu.

Sohbetin ardından İmamoğlu, Poleo'ya detaylı İstanbul rehberi ile kentin eski fotoğraflarından derlenmiş bir albüm hediye etti.