Birleşik Krallık yapı inşaat izinlerini hızlandıracak Birleşik Krallık Yerel Yönetim ve Konut İşleri Bakanı Robert Jenrick, ülke genelinde yapı inşaatlarına hız kazandırmak için, bazı projelerin otomatik olarak onaylanmasını sağlayacak yeni bir sistemi uygulamaya başlayacaklarını açıkladı.

Birleşik Krallık Yerel Yönetim ve Konut İşleri Bakanı Robert Jenrick, ülke genelinde yapı inşaatlarına hız kazandırmak için, bazı projelerin otomatik olarak onaylanmasını sağlayacak yeni bir sistemi uygulamaya başlayacaklarını açıkladı.

Bakan'ın açıklamasına göre, inşaata elverişli alanlar, "üç kategoride" değerlendirilecek.

Birinci kategoride, "gelişmeye ayrılan" inşaat alanları kapsamında, "hastane, okul ve konut" yapımı için değerlendirilecek ve bu alanlar için getirilecek yapı inşaat izinleri otomatik olarak verilecek.İkinci kategoride yer alan "yenileme" amaçlı ayrılan inşaat alanlarının ruhsatlandırmaları ise "ilke olarak izin verilecek" alanlar olarak belirlenecek ve belirli incelemeleri da kapsayan inşaat izinlerinin verilme süreci hızlandırılacak.Üçüncü kategoride ise "korunma" alanları olacak ve bu bölgelerde inşaat izni verilmeyecek.Bakan, "Uygulamaya başladığımız daha kolay, daha hızlı ve insan odaklı bir sistem ile ihtiyaç duyulan konut ve diğer yapıların üretim sürecini hızlandıracağız; insanlar da harekete geçebilecekler" diye ekledi.

Kaynak: DHA